المنطقة الجنوبية بالقاهرة تنتهي من استعدادات عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا توجيه رؤساء الأحياء بانتظام ورديات النظافة ورفع التراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد وساحات التي تقام فيها صلاة العيد ومراجعة أعمال الإنارة بالطرق وتغيير الكشافات.

وأضاف نائب المحافظ، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة ما يعرض بمنافذ بيع الأسماك والدواجن واللحوم.

كما وجه نائب المحافظ، بضرورة التأكد من توافر السلع الضرورية وبيعها بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات على المخابز والتنسيق مع شركات المرافق "مياة الشرب- الصرف الصحي - الكهرباء - الغاز" للتعامل الفوري مع أي مشكلة وتفعيل غرف العمليات بالأحياء وتواجد نوبتجيات على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة عمليات المنطقة والمحافظة ومتابعة الأحداث أولًا بأول والتركيز على عدم وجود مواقف عشوائية ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات ورفع المتهالكة منها من الشوارع، والتنسيق مع المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بحمولة المراكب.