محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:
التقى أحمد راشد محافظ الجيزة، الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.
وذكر بيان للمحافظة اليوم الأحد أن المحافظ رحب بالأنبا توماس، والوفد المرافق، وتم توجيه الشكر لهم على الزيارة لتقديم التهنئة، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري.
ووجه الأنبا توماس الشكر للمحافظ على المجهودات الملموسة في الشارع التي قدمها للمواطنين وللمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للتهنئة بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.