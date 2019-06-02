الجيزة تخصص 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت 469 ساحة لأداء المواطنين صلاه العيد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعيين مديرية الاوقاف بتعيين خطيب أساسي وأخر احتياطي لكل ساحة صلاة، مؤكدا على توجيه الهيئة العامة للنظافة للقيام بحملات بمحيط المساجد وساحات الصلاة ورفع المخلفات منها أولا بأول، مع تخصيص فرق نظافة للمرور على الساحات للتأكد من نظافتها إضافة إلى إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

كما وجه المحافظ، حسب بيان الأحد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني، والنزول للشارع لمتابعة حالة النظافة والإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بحزم بالإضافة إلى إزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات، مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال أيام العيد بالشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية والميادين لعدم السماح بوجود أي تعديات تعكر فرحة العيد على المواطنين.

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وأعلن المحافظ عن رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق حيث وجه شركه مياه الشرب والصرف الصحي باستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها وصيانة الشبكات والتأكد من جاهزيتها لتلاشي أي مشكلات خلال فترة العيد.

كما اكد المحافظ علي شن حملات تموينية من خلال لجان تم تشكيها تضم مديرية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية والشوادر والمصانع والمطاعم ومحلات بيع الأسماك واللحوم، للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات التي يتناولها المواطنين، مؤكدا على اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانب آخر، تفقد محافظ الجيزة عددا من المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة، للوقوف على السلع المطروحة وجودتها وأسعارها حيث تفقد المحافظ المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة رافقه اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد.​