أخبار مصر | ننشر نص كلمة وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص كلمة وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن فقه بناء الدول يتسم بالسعة والمرونة أما فقه الجماعات فنفعي سطحي مغلق، مصلحة التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة.

وأضاف الوزير خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي وكبار قيادات الدولة، أن المتطرفين يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق، فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابين سواء كان دفعا عسكريًّا أم أمنيًّا أم قضائيًّا أم فكريًّا فكأنما أحيا الناس جميعا.

وإلى نص الكلمة: "يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبتين عظيمتين ليلة القدر وعيد الفطر المبارك رزقنا الله بركة ليلة القدر وبلغنا ومصرنا العزيزة عيد الفطر المبارك بكل الأمن والأمان والتقدم والرقي.

وألخص حديثي في ثلاث نقاط:

الأولى : تتعلق بفهم المقاصد وهنا نقف مع آية واحدة من كتاب الله (عز وجل) حيث يقول سبحانه : "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا " وإذا كان الجزء الأول من الآية واردًا على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا , فإن الجزء الثاني منها "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" يحتاج إلى وقفة وتأمل , ذلك لأن الإحياء الحقيقي لا يكون إلا لله وحده , فيحمل الأمر هنا على المعنى المجازي, والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية , فإذا كان المتطرفون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق , فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابين سواء كان دفعا عسكريًّا أم أمنيًّا أم قضائيًّا أم فكريًّا فكأنما أحيا الناس جميعا، ويدخل في ذلك أيضًا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية، ومهد الطرق وعبدها، لأن تمهيد الطرق يقلل نسب الحوادث , فيحافظ على الأنفس من الهلاك, فكل ما يؤدي إلى استمرار الحياة للنفس البشرية ويدفع عنها الهلاك داخل في قوله تعالى : "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

النقطة الثانية: تتعلق بتحريف الغالين، الذين يحاولون أن يرسخوا لفقه الجماعة على حساب فقه بناء الدول , ففقه بناء الدول يتسم بالسعة والمرونة أما فقه الجماعات فنفعي سطحي مغلق , مصلحة التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة , ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة.

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وقد حاولت الجماعات المتطرفة إحداث حالة من القطيعة والشقاق بين الشعوب وحكامها , فأخذت تسوق أنفسها على أنها حامية حمى الدين , وأن من كان مع النظام أو الدولة حتى لو كان النظام في عدل سيدنا عمر (رضي الله عنه) فهو ضدُّها , وضدُّ الدين , وهذه دعوات مشبوهة تعمل على تفكيك الدول من داخلها, وتحقق أهداف أعدائها المتربصين بها, فهذه الجماعات المتطرفة ترى أن كل ما يقوي الدولة يضعف الجماعة, وكل ما يضعف الدولة يقوي الجماعة , فهي لا تقوم ولا تتغذى إلا على أنقاض الدول.

على أن الإسلام قد أوجب للحاكم العادل حق الطاعة بل الإعانة والتقدير, يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالي فِيهِ والجَافي عَنْهُ، وإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ" مع ملاحظة أن النص النبوي الشريف قد عطف حامل القرآن على ذي الشيبة عطفا مباشرا ، وأعاد ذكر كلمة إكرام مع ذي السلطان المقسط تأكيدا على حقه في الإكرام , ودعوة الإمام العادل لا ترد , وهو في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إِلا ظله , وبهذا تبنى الدول ولا تهدم ، وهو ما بيناه تفصيلاً في كتابنا فقه الدولة وفقه الجماعة الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أوائل هذا الشهر الفضيل.

النقطة الثالثة والأهم : هي حاجتنا الملحة لاستخدام المنهج النقدي العقلي في إعادة قراءة المتغير من تراثنا مع الحفاظ على ثوابتنا الشرعية.

واسمحوا لي أن أعرض أنموذجًا من أحد عيون كتب التراث التي هي مناط الاحترام والتقدير كتابا وكاتبا وهو تفسير القرطبي الذي تعلمنا ولا زلنا نتعلم منه ، غير أننا نريد أن نبيّن أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم (صلى الله عليه وسلم) فقد ذكر القرطبي في تفسير آية الدعاء في الجزء الثاني من الكتاب صفحة 312 طبعة دار عالم الكتب أن الإمام علي (رضي الله عنه) قال لنوف البكالي : يا نوف ، لا تكونن شاعرا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا ، فإن نبي الله داود (عليه السلام) قام في ساعة من الليل فقال : إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها، إلا أن يكون شرطيا أو جابيا أو عشارا , ومثل هذا الكلام إذا أخذ على علاته يهدم الدول ولا يبنيها أبدا.

وبالبحث وجدنا أن في سند هذا القول كلا من: سهل بن شعيب (مجهول الحال) , وأبي علي بن الصقيل (مجهول الحال) , وعبد الأعلى بن عامر الكوفي (ضعيف الحديث) , مما يؤكد أننا في حاجة ماسة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة جديدة بروح عصرية ناقدة ثاقبة وواعية.

وهذا المنهج النقدي العقلي هو ما نسير عليه بفضل الله (عز وجل) في وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف تأليفا وترجمة ونشرًا , وتأهيلا وتدريبًا, مع الأخذ بكل وسائل التحديث العصرية , من نشر خطبة الجمعة مترجمة مقروءة ومسموعة ومرئية بست عشرة لغة , إضافة إلى لغة الإشارة , واعتماد مركز دولي للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين , تم تخرج الدفعة الأولى فيه منذ أسابيع ، كما تم افتتاحُ معمل صوتيات اللغة الإنجليزية , مع التنوع العلمي والثقافي في البرامج التدريبية بالأكاديمية , سعيًا لإعداد إمام عصري مستنير , والتحول من حالات التميز الفردي إلى حالة استنارة عامة بين جموع الأئمة والواعظات تؤدي بإذن الله تعالى إلى نشر سماحة الأديان ودحر الفكر المتطرف , وبناء مجتمع إنساني راق يؤمن بحق التنوع والاختلاف واحترام الآخر وفقه العيش المشترك , ويدرك إدراكًا لا يداخله أي شك أو تردد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ، وأنه لا بد للدين من وطن يحمله ويحميه.

السادة العلماء أؤكد أننا في مناخ ذهبي وفرصة مواتية و ربما غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر على أقل تقدير لبيان صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وصيانة مال الوقف وتعظيم استثماراته، وما علينا إلا إخلاص النية والتشمير عن ساعد الجد ، فيا باغي الخير عجل .