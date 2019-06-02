مصر | "ركن دراجة وأعيرة نارية".. التحقيقات تكشف عن تفاصيل مشاجرة تاجر وسايس في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ركن دراجة وأعيرة نارية".. التحقيقات تكشف عن تفاصيل مشاجرة تاجر وسايس في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل إطلاق تاجر أسمنت عيارين ناريين خلال تشاجره مع سايس أمام أحد البنوك بمنطقة الدقي، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك التاجر.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين أمام أحد البنوك بدائرة القسم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، إلى وقوع مشادة كلامية بين "أحمد.ع" 39 سنة، تاجر أسمنت، وسايس يدعى "جمال.ا" 53 سنة؛ بسبب رفض الأخير إيقاف الأول لدراجته النارية أمام البنك، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها كلا منهما على الآخر ما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم، وأطلق تاجر الأسمنت عيارين ناريين من طبنجة بحوزته بقصد الترويع.

وتمكنت القوات من ضبط الطرفين والسلاح المستخدم عبارة عن طبنجة صوت بخزينتها 6 طقات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

