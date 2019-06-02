مصر | مصرع وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر إثر تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقى المقدم محمد فراج، رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ، بالقرب من بوابة أسيوط الجديدة على الطريق الصحراوي الشرقي.

وبانتقال الإسعاف تبين مصرع "ح . ل"، و"أ . م" وإصابة "أ . ح. م"، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة.