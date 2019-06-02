مصر | "شعر بإجهاد وهو يمارس الشذوذ الجنسي".. مفاجآت حول العثور على جثة رجل بـ"قميص النوم" في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعر بإجهاد وهو يمارس الشذوذ الجنسي".. مفاجآت حول العثور على جثة رجل بـ"قميص النوم" في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق نيابة السلام في واقعة العثور على جثة رجل مقتول ويرتدي قميص نوم حريمي داخل منزله.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بأنه كان على علاقه شذوذ بالمجني عليه وكان يتردد عليه كثيرا، خاصة بعد انفصاله عن زوجته وأصبح مقيما بمفرده في المنزل.

وأضاف يوم الواقعة اتصل به المجني عليه ليأتي إليه ليمارسوا الشذوذ سويا مقابل مبلغ مالي فوافق المتهم وذهب على الفور إلى منزل المجني عليه، وقاما ببمارسة الشذوذ ولكن أصيب المتهم في أثناء العلاقة بالتعب وإعياء شديد، وطلب من المجني عليه التوقف، ولكن رفض واستمر في العلاقة فقاما المتهم بالاعتداء عليه بالضرب وأخذ سكين من المطبخ وقاما بطعنة 3 طعنات، اثنين في بطنه وواحدة في رقبته مما أدى إلى وفاته في الحال.

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وجاء في مناظرة النيابة للجثة، أنها لرجل خمسيني يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات متفرقة في البطن والرقبة ويرتدي قميص نوم نسائي ومسجى على الأرض.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة، وإرسال بيان بالصفة التشريحية ومعرفة الوفاة وأسباب حدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة اسبيكو بالسلام، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة وبها عدة طعنات يرتدي ملابس نسائية "قميص نوم"، ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

