انت الان تتابع هل مُنع الاعتكاف بالمساجد خلال رمضان؟.. الأوقاف تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن منع وزارة الأوقاف "الاعتكاف" بالمساجد خلال شهر رمضان. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع "الاعتكاف" بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن "الاعتكاف" يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

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وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت عدداً من الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد، منها أن يكون "الاعتكاف " في المساجد الجامعة التي تتسع لكثير من الناس، وأن يكون تحت إشراف إمام وخطيب رسمي من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا