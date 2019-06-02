شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يحدد أبرز سلبيات تجربة «أولى ثانوي».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد قام بتقييم تجربة امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية التراكمية الجديد نظام التابلت والتي انتهت، السبت.

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وأوضحت «عبير» في تصريحات صحفية، الأحد، أن «هناك مشاكل وصعوبات واجهت الطلاب طوال أيام الامتحانات على التابلت، منها صعوبة الكتابة بالقلم الإلكتروني على التابلت وفصل التابلت بشكل مفاجئ أكثر من مرة، وكذلك استغراق وقت لحين الدخول على «السيستم» وهو ما أدي إلى ضياع وقت كبير على الطلاب من الوقت المخصص للامتحان واضطر بعضهم للخروج من اللجنة دون الإجابة على جميع الأسئلة، فضلا عن عدم التدريب الكافي على النظام، وصعوبة أغلب الأسئلة وغيرها من الشكاوى».

وطالبت «عبير» وزارة التربية والتعليم بالنظر في ملاحظات الاتحاد وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي، وبحثها ودراستها والعمل على حلها لرفع المعاناة على الطلاب وأولياء الأمور.

وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور على صفحة اتحاد امهات مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقا على امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة.