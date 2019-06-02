شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: يجب أن نراقب أنفسنا لندرك عواقب أفعالنا تجاه انطباعات الغير عن الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن يراقب المسلمون أفعالهم تجاه انطباعات الغير عن الإسلام، مشيرا إلى أن كل دين قوي وما يضعفه أهله.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر، أن ما يؤثر على الدين ومن يقدمه بشكل طيب أو غير طيب هم المسلمون.

وأكد «السيسي» أن المسلمين هم من يقدمون دينهم للعالم، مشيرا إلى أن خطاباته على مدار خمس سنوات مضت لم تتضمن أي إساءة أو لفظ خادش لعدو أو حبيب، قائلا:«إن ممارستنا كبشر هي ما تسيء أو لا تسيء لديننا».

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وتساءل «السيسي» من أعطى الآخرين مفهوم كلمة «الإسلاموفوبييا»، مشيرا إلى أن المسلمين يقتلون في بلادهم وينفقون على تأمين أنفسهم أرقام طائلة من الأموال نتيجة هذا الفكر.

وقال: «إذا كنا نرغب في مكافحة الفكر المتطرف ونقف أمام ربنا، فكيف سنجد تصرفاتنا نحن كبشر هل نقدم ما يليق في ممارستنا وسلوكياتنا ..وعندما نذهب لأشقائنا المسيحيين للاحتفال معهم ببناء كنيسة فنحن نقدم ديننا الذي أعرفه وأفهمه لأهلي من المسيحيين».

وأضاف «السيسي»: «نحن نقدم ديننا في عالمنا العربي الإسلامي على أنه منهج ودين ولكن كيف نقدم أنفسنا..هناك انفصام حقيقي بين ممارستنا وبين فهمنا لديننا».

وأشار «السيسي»: «حاولت أن أقول دائما ما هو مناسب ومقبول أعمله وغير مقبول ماعملوش وفي أحلك الأوقات لم تخرج إساءة واحدة وكنت أجد إعلامنا يسيء للعدو ومكنتش أتمنى كدة إذا كنا بنحب ديننا».