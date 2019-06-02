شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، «أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة التعليمية، بإعتبارها قاطرة التنمية، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً، والمخترعين في كافة المجالات والعلوم المختلفة، وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات، من أجل الإسهام بشكل فعال في إعداد جيل قادر على الإبتكار والتطوير، والبحث العلمي، ويشارك في تطوير المجتمع، ويدعم ركائز التنمية، وتحفيزهم لضمان إستمرارية النجاح والتفوق، لدفع مسيرة العمل والإنتاج والمساهمة في بناء مصر الجديدة».

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وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية الأحد، «إنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالصف الأول الثانوي، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا( STEM) للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيه الجاري، وحتى 26 من ذات الشهر».

ووجه المحافظ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة الإستعداد لإستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب بالمديرية، على أن تعقد إختبارات التقدم للإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM)، بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، يومي الأربعاء والخميس الموافق 24، 25 يوليو 2019، بكل سهولة ويسر، وحل أي مشاكل أو معوقات أمام أبنائنا الطلاب المتفوقين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018/2019، والمتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM )، وهى أنه لا يقل مجموع درجات الطالب عن (274.5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم)، على ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم ).