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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعب النجيل الصناعي لخماسي كرة القدم، بمنتدي الشباب الدولي بطور سيناء، وقام بتوزيع الملابس الرياضية، رافقه كلاً من المحاسب فوزي همام، السكرتير المساعد للمحافظة، واحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للمشروعات. وبحضور النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء. فودة يفتتح ملعب نجيل صناعي بمنتدي الشباب الدولي بطور سيناء

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