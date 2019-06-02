شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 69.89% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان التيرم الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.89%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90 ألفًا و861 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 89 ألفًا و517 طالبًا وطالبة، ونجح منهم عدد 62 ألفًا و559 طالبًا وطالبة، كما اعتمد نتيجة اتمام امتحان مرحلة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.62%.

وقال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87 %، ثم إدارة بندر كفر الدوار بنسبة 74.68%، ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48%، وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81%، وحصلت إدارة ايتاي البارود على المركز الخامس بنسبة 81.29%.

وأضاف «سعد» بحصول الطالبة هاجر ابراهيم عبدالله سليمان، على المركز الأول من مدرسة جنبواى بادارة ايتاي البارود التعليمية بنسبة 99.82 %، وحصلت الطالبة أسماء أيمن محمد العريان، من مدرسة لغات البحيرة بادارة بندر دمنهور على المركز الثانى على المحافظة بنسبة 99.64%.