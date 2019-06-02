شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الأول من شوال لعام ١٤٤٠هـ. ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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