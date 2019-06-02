شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم نسخة من القرآن الكريم هدية من الأوقاف في احتفالية ليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نسخة من القرآن الكريم، هدية من وزارة الأوقاف، تقديراً لجهوده في دعم الفكر الوسطي المستنير، وصيانة مال الوقف.
وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة القرآن الكريم للرئيس السيسي، خلال الاحتفال بـ«ليلة القدر»، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
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