شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.4% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4% بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

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وأشار «الهجان» إلى أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام 50845 طالب وطالبة حضر منهم 49374 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة وحقق النجاح 36230 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.4% مشيرا إلى ان 22 طالب حصلوا على الدرجة النهائية.

كما اعتمد الهجان نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين ومرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع حيث كانت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 85% ونسبة النجاح بالإعدادية للمكفوفين 86 % ونسبة النجاح بشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 80%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المتقدمة مقدما الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبًا اياهم بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.