شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تعلن الحرب على الفئران والبعوض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحيرة، تكثيف الحملات لمواجهة الفئران والبعوض والقوارض، والحشرات الطائرة في المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديريتى الصحة والزراعة، والوحدة المحلية بمراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة هناء عبدالسلام، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، أنه تجرى حاليًا حملات مكثفة تنفذها الإدارة لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتقوم فرق المكافحة بأعمال الرش في مدينة دمنهور، بمناطق سكنيدة، والمنطقة الخامسة، وعزبة سعد، وأبوحصيرة، وجامع عيد، ومنطقة المعسكر، وتفتيش ملاريا التحرير، وتم ردم المستنقعات والتجمعات المائية، والمصارف الغير مغطاة، والتي تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، كما نفذت حملات بالتعاون مع مديرية الزراعة، والوحدات المحلية مراكز دمنهور، وأبوحمص، وإدكو، وحوش عيسى، لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض والفئران، والحشرات، للحفاظ على المحاصيل الشتوية التي تم حصادها، بالتعاون مع مديريتى الزراعة، والإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة، كما وجه بتوفير المبيدات اللازمة للعلاج، ومضادات التسمم في الوحدات الصحية، والبيطرية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ووضع خطة واضحة لتكثيف حملات رش وتطهير المصارف، والمجاري المائية، والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة بالمحافظة، مع الإلتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفق البرنامج الزمن المحدد.

البحيرة تعلن الحرب على الفئران والبعوض

البحيرة تعلن الحرب على الفئران والبعوض