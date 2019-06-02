شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة تدخل «جينيس» بأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المائدة التي إقامتها الشركة، السبت، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول يتجاوز ٣١٨٩ متر.

وأضاف «الحسيني»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ممثلي «جينيس» للأرقام القياسية قاموا بمراجعة العديد من التفاصيل والاشتراطات الخاصة بالمائدة وبالفعل أعلنوا نجاح مصر في الرقم الجديد.

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وكانت الشركة نظمت إفطار مساء السبت الماضي، حيث بدأت بجولة للمشاركين في الإفطار في أنحاء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد وصولهم إليها في الثالثة والنصف، قبل تصوير المائدة وقام المشاركون في الحدث بالتجول في أنحاء العاصمة باستخدام أتوبيسات مكيفة بغرض تعريف المواطن المصري بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، ثم تلي ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعي.

وبعد ذلك بدأت فعاليات السهرة الرمضانية في قلب العاصمة الإدارية وتضمنت العديد من الفقرات الفنية، بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعبر «الحسيني» عن فرحه بنجاح الإفطار، مؤكدا أن الدعوة تأتي تحت شعار «مصر بتفطر في العاصمة» بمناسبة شهر رمضان الكريم جاءت حرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله مع إلقاء الضوء على المستوى المحلي والدولي علي المشروع.

وبعد الإفطار ألقى اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، كلمة أكد فيها أن الإفطار يعد توضيحًا لمدى إصرار القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على إنجاح هذا المشروع ورغبتهم في تذليل كل العقبات في هذا السبيل.