شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحي يغرق شارع «آل عامر» ببولاق الدكرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث أهالي شارع آل عامر ببولاق الدكرور بمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد؛ لمعاناتهم اليومية والمستمرة مع مياه المجاري التي أغرقت الشارع على مدار أكثر من شهر دون تدخل مسؤولي الحي أو المحافظة.

وقال أهالي شارع آل عامر (البوستة) إن الأزمة أصبحت تهدد حياة آلاف المواطنين بعد رفض مهندسي الحي صيانة خط الصرف الصحي، مؤكدين أنه تهالك، في الوقت الذي يهدد فيه صرف المنطقة منازلهم.

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وقال إبراهيم توفيق، صيدلي، إن المنطقة لم تكن تعاني من أي مشاكل في الصرف الصحي أو المياه، حتى نجح بعض المٌلاّك في الحصول على تراخيص لبناء برجين منتصف الشارع، الأمر الذي أدعى إلى الضغط على شبكة الصرف التي تنفجر بشكل يومي، ليتحول معها الشارع إلى بركة من مياه الصرف.

وشدد أحد ساكني المنطقة على أنه بعد إرسال عدة شكاوى على مدار الأشهر الماضية، أرسل الحي أحد المقاولين؛ لعمل خط صرف صحي جديد في ظل تهالك القديم، لكن بعد أيام من الحفر أكد أن أرض الشارع تشبّعت بمياه الصرف الصحي ولا يمكن الحفر فيها، ليقوم الأهالي بردم ما تم حفره بعدما تركت هذة الحفر لمدة أسبوعين دون عمل ما شكّل خطرًا على الأطفال والمارين في المنطقة.

ويعد شارع آل عامر أحد أهم الشوارع الرئيسية التي تضم مصالح حكومية يتردد عليها أهالي المنطقة، حيث يضم مركز التدريب المهني ومكتب البريد، و4 مدارس رئيسية ابتدائي وإعدادي وثانوي، ومعهد ديني، الأمر الذي يستوجب تدخل فوري من مسؤولي الحي والمحافظة خشية تدهور الأوضاع.

مشكلة الصرف الصحي في شارع آل عامر ببولاق الدكرور

مشكلة الصرف الصحي في شارع آل عامر ببولاق الدكرور