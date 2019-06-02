شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لم أسئ لأي شخص في أي من خطاباتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما يؤثر على الدين هم أصحابه، موضحًا خلال كلمته أثناء حضوره احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، الأحد: «ما يؤثر على الدين هو أهله وناسه، ولكن اسمعوا خطاباتي في أصعب الأوقات.. لم أقل لفظًا خادشًا أو مسيئًا واحدًا لا لعدو ولا لحبيب».

وتابع الرئيس: «يا جماعة نحن من نقدم إسلامنا أو ديننا ليس النصوص والكتب بل ممارستنا كبشر»، وأكمل: «حين أتحدث عن أخواتنا وأشقائنا في الوطن وبناء كنيسة كمثال، هنا أتعامل بالدين الذي أفهمه وأتعامل به».

وقال: «نحن في انفصام حقيقي بين ممارستنا وبين فهمنا للدين.. هل هذا الكلام يزعل؟.. كنت أزعل من الإعلام حين يسيء، وكنت أتمنى ألا يسيء أحد بأي لفظ، خاصة إن كنا نحب ديننا».