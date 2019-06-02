شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها: غلق جزئي لكوبري جمجرة بسبب أعمال الترميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، إنه تقرر غلق جزئى لكوبرى جمجرة القديم المقرر إجراء عمليات ترميم له بعد عيد الفطر المبارك.

وأعلن رئيس مدينة بنها، خلال تفقده لمنطقة الكوبرى، ترافقه لجنة من وزارة التنمية المحلية لتفقد أعمال كوبرى «جمجرة» على الرياح التوفيقى والمقرر دخوله أعمال الصيانة الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع وزارة الرى، حيث تم أخذ الموافقات اللازمة وسيتم غلق الكوبرى جزئيا بحيث يتم فتح حارة مرورية للسيارات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم التي ستستمر لمدة شهر تقريبا وتبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من إحدى الشركات.

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وعاينت اللجنة مقر إنشاء الكوبرى الجديد على الرياح التوفيقى لتخفيف الضغط على الكوبرى القديم والذى يخدم ما يزيد على 30 ألف نسمة إلى جانب أنه المنفذ الوحيد لخروج سيارات النقل الثقيل للمصانع الموجودة بالمنطقة ولا بديل عنه.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنتين الأولى تبدأ أعمالها عقب عيد الفطر المبارك للبدء الفورى في دراسة مقترحات إنشاء الكوبرى الجديد والثانية لعقد اجتماعات مع الرى لبدء النظر في أعمال الترميم السريع للكوبري القديم.

ومن المقرر أن تتحمل إحدى الشركات الموجودة بالمنطقة تكلفة الكوبرى الجديد وأعمال تطوير الطريق المؤدى له والذى سيبلغ 21 مليون جنيه، في إطار المشاركة المجتمعية من تلك الشركات والمصانع مع محافظة القليوبية.