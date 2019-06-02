شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تهنئ محمد صلاح لفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح، لحصول فريقه «ليفربول» على بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين نظيفين أمام منافسه توتنهام اليوم، السبت.

وكتب حافظ، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لفريق ليفربول وللاعبنا المصري الرائع محمد صلاح، على الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا».

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وأضاف المتحدث: «ندعو بالتوفيق لصلاح وكافة لاعبي المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية المُقبلة، والتي تستضيفها مصر.. تحيا مصر».

وتوج فريق ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، بعد فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لاشيء، في مباراة النهائي التي أقيمت في مدينة مدريد.

وسجل النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول الأول، من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة.