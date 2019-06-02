شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم، حيث اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بحضور محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالب وطالبة، ونجح منهم 41374 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80,65%، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 80%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين 80%.
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