شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح 73.4%، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن امتحان الشهادة الإعدادية فى العام الدراسى الأخير تقدم له 50 ألفا و845 طالبا وطالبة، حضر منهم 49 ألفا و374 فى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، نجح منهم 36 ألفا و230 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 73.4%، مشيرا إلى أن 22 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية.

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