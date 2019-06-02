شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتسلم نسخة من القرآن الكريم هدية من الأوقاف فى احتفالية ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، نسخة من القرآن الكريم، هدية من وزارة الأوقاف، تقديرا لجهوده فى دعم الفكر الوسطى المستنير وصيانة مال الوقف.
وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة القرآن الكريم للرئيس السيسى خلال الاحتفال بـ"ليلة القدر" الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
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