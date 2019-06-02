شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد منذ قليل، للواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.89%.

من جانبه، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة، حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة

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وأضاف سعد، أن إدارة بندر دمنهور جاءت فى المركز الأول بنسبة نجاح 86.87 %، ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة فى المركز الثالث بنسبة 64.48%، وإدارة الدلنجات فى المركز الرابع بنسبة 64.81 %، وجاءت إدارة ايتاى البارود فى المركز الخامس بنسبة 81.29 %.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أن الطالبة "هاجر إبراهيم عبد الله سليمان" على المركز الأول بإدارة إيتاى البارود التعليمية، "مدرسة جنبواي" عين غرب بنسبة 99.82 %، والطالبة "أسماء أيمن محمد العريان" بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة على الترتيب الثاني بنسبة 99.64%.