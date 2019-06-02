شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك ،عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.