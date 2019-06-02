شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من تعاطى المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

ومن هذه المشروعات مشروع " سوبر ماركت " بقيمة 80 ألف جنيه ومشروع قطع غيار وإكسسوار موتوسيكلات، بقيمة 80 ألف جنيه فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

وأكد عثمان، أنه يتم توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة"بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزقلهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وان قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت الى ما يقرب من مليون و760 ألف جنيه حتى الآن .

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه وفقا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى فانه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن " 16023 " من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان،إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة، لافتا إلى أنه يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات.