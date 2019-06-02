شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح جوائز الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منح الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القران الكريم الجوائز الخاصة بهم، وذلك خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر. ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

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