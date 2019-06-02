موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

"نوفل.س"، ابن قرية حمردوم، التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، كان شخصًا عاديًا تحول فجأة لأحد أساطير الإجرام بالصعيد بسبب حادث ثأر صنع من موظف بتفتيش محطة طلمبات نجع حمادى واحدًا من عتادة الإجرام.

Advertisements قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.

نفت الحكومة ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء، حول اتجاهها لإخلاء منطقة سور مجرى العيون من المدابغ ومحلات الجلود إجباريا، بدون صرف التعويضات المقررة لأصحاب المدابغ وأهالى المنطقة.



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