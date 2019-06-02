مصر | "متوفي داخل شقته".. النيابة تواصل التحقيق في واقعة وفاة موظف بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متوفي داخل شقته".. النيابة تواصل التحقيق في واقعة وفاة موظف بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، حول العثور على جثة موظف بالمعاش، بمنطقة الطالبية، وتبين أن الجثة لموظف يقيم بمفرده، حيث أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة، للشقة، وكشفت المعاينة، عن وجود آثار دماء بأرضية الشقة خاصة بالمتوفى، يرجح إلى أنه نزفها عقب سقوطه وارتطامه بالأرض، وتبين من خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، أو تعرضها للسرقة.

وتلقى العقيد محمد أمين، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالطالبية، فانتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الجثة لموظف يقيم بمفرده، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، واستمع رجال المباحث بإشراف المقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، لأقوال عدد من جيران الموظف، الذين أكدوا أنه يقيم بمفرده، ويتردد عليه أبنائه للإطمئنان عليه.

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.وحرر محضر بالواقعة.

وتم إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.