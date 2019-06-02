مصر | استعجال تحريات المباحث في مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تحريات المباحث في مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستعجلت نيابة المعصرة، تحريات المباحث حول واقعة 6 متهمين في مشاجرة عنيفة، نشبت بسبب خلافات حول قطعة أرض.

كما طلبت النيابة في وقت سابق الاستعلام عن حالة ثلاثة مصابين بجروح قطعية وحروق بسيطة في الجسم.

كما أمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير بها.

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وتعود التفاصيل عندما تمكن قسم المعصرة من القبض على عدد من الأشخاص من عائلتي كفر الرفاعي وبكر "العطافي"، طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وتبين من تحريات المباحث أن الخلافات نشبت على قطعة أرض، مما نتج عنها مشاجرة دامية بين الطرفين استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وتمكنوا من الحصول على زجاجات المولوتوف تبين أنهم سبق تجهيزها مما يؤكد تعمد الطرفان للمشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوه من مباحث القسم من القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم4 ايام فى وقت سابق.