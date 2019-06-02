مصر | الحبس 4 أيام عاطلين لحيازتهما الاستروكس والحشيش بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 4 أيام عاطلين لحيازتهما الاستروكس والحشيش بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كميه من مخدر الاستروكس والحشيش.

كما أمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات والأحراز وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير حولها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدا أنهما يحوزان المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتبين من تحقيقات النيابه ورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس مفادها قيام بهاء م،27 سنة، ومحمود و، 23 سنة، م عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بمناطق القاهرة الجديدة وبإجراء التحريات اللازمة وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم علي 20قطعة حشيش، 12كيس أستروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، 1200 من متحصلات تجارتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.