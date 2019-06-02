مصر | بدء أولى جلسات محاكمة 27 متهمًا لاتجارهم في العملات الأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أولى جلسات محاكمة 27 متهمًا لاتجارهم في العملات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أولى جلسات محاكمة 27 متهمًا بينهم 25 متهمًا محبوسا فى أكبر قضية بالاتجار فى العملات الأجنبية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الاجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم احالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية و تم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 مليون و 40 الف و17 الف يورو و 396 الف دولار و140 الف ريال سعودي و6الاف درهم اماراتي و 2000 ريال قطري و مبالغ اخري من الجنيه الاسترليني و اليوان الصيني والدينار الليبي وامر النيابه العامه بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال اوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الاجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الاجنبي باجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.