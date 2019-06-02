مصر | الأمن يداهم 5 مراكز طبية غير مرخصة بمناطق السيدة زينب وعابدين والإزبكية

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 مراكز طبية غير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين بمناطق السيدة زينب وعابدين والإزبكية.

ورصدت الأجهزة الأمنية ظهور عدد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض (السمنة والنحافة - سوء التغذية العلاجية - صعوبات التعلم- تأخر النطق والكلام- التجميل وتنسيق القوام) بمنطقتى السيدة زينب وعابدين بمحافظة القاهرة.

وأسفرت التحريات، عن أن وراء ذلك النشاط المؤثم كلٍ من أخصائى علاج طبيعى مدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بمنطقة السيدة زينب، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة، مدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق بمنطقة باب اللوق – مقيم دائرة قسم شرطة عابدين، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة مدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة وعلاج أعراض الشلل النصفى والرعاش بمنطقة الأزبكية –، وفنى تحاليل، مدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وتنسيق القوام وآلام الغضروف والعمود الفقرى كائن بمنطقة عابدين، وحاصل على بكالوريوس تجارة – مدير معمل للتحاليل الطبية كائن بمنطقة عابدين حيث قام المتهمين بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص"، وإدعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة - على خلاف الحقيقة - وإدارتها من أجل تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المراكز "الوهمية" المذكورة، وبتفتيشها عُثر على (8 أجهزة طبية تُستخدم فى العلاج الطبيعى والتخسيس ولفصل عينات الدم- كمية من السرنجات الطبية وأنابيب حفظ عينات الدم- 630 عبوة دوائية مختلفة الأنواع- مبالغ مالية).