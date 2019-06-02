مصر | سقوط هارب من 140 سنة سجن بمنطقة الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من 140 سنة سجن بمنطقة الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية، متنوع بإجمالي 140 سنة سجن بمنطقة الوايلي.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بقيادة العقيد وائل شرارة نائب مأمور القسم من منبط أحد الأشخاص، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 104 أحكام حبس جزئية (نصب - إستيلاء - تبديد - مبانى - إيصال أمانة – سرقة) بإجمالى حبس 140 سنة وشهرين وأسبوع.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.