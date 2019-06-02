مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيس استروكس و20 قطعة حشيش بالتجمع الخامس

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيس استروكس و20 قطعة حشيش بمنطقة التجمع الخامس.

ووردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس مفادها قيام بهاء م،27 سنة، ومحمود و،23 سنة، عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بمناطق القاهرة الجديدة وبإجراء التحريات اللازمة وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم علي 20 قطعة حشيش، 12 كيس استروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم و2هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، 1200 من متحصلات تجارتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.