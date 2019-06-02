أخبار مصر | "الصحة" توافق على عقار جديد لخفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" توافق على عقار جديد لخفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت وزارة الصحة، على تسجيل عقار جديد، يعمل على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) مما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن المقرر إطلاقه في الأسواق خلال الشهر القادم.

وقال الدكتور إيهاب عطية، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن هذا العقار الجديد يأتي عقب إقامة نتائج دراسة "أوديسي" (Odyssey Outcomes) التي أُجريت على ١٨٩٢٤ مريضًا لتكشف عن نتائج إيجابية.

وقد أثبتت نتائج الدراسة أنَّ العقار قد خفض بشكل كبير من مخاطر الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية "MACE" والتى تشمل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في المرضى الذين قد عانوا من أزمات الشَّرايين التَّاجية الحادة "ACS" حيث أدى عقار أليروكيوماب إلى خفض احتمالية حدوث الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية بنسبة 15٪.

وأوضح "عطية" أنه تم عرض تحليلات ثانوية للدراسة خلال الجلسات العلمية لمؤتمر جمعية القلب الأمريكية، حيث اقترن العلاج بالعقار بانخفاض الوفاة الناتجة عن أى سبب بنسبة 15٪ كما لوحظ ازدياد نسبة الانخفاض لدى المرضى الذين عُولجوا به لمدة 3 سنوات على الأقل فتصل إلى 22% أو الذين لديهم مستوى الكوليستيرول المنخفض الكثافة "الضار" (LDL-C#) 100 مجم ديسيلتر أو أعلى عند بدء الدراسة حيث تصل نسبة انخفاض حالات الوفاة إلى 29%.

وقد أكدت الدراسة فعاليته وأمانه على المرضى الذين تلقوا العقار مقارنة بالمرضي الذين لم يتلقوا العقار.