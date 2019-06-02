أخبار مصر | الحكومة تنفي 12 شائعة في 10 أيام.. إنفوجراف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي 12 شائعة في 10 أيام.. إنفوجراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة لتوضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 23 مايو حتى 2 يونيو 2019‏):

ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول تنازل مصر عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز، كما نفي ما اثير حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة ونفي المركز ما تردد حول صرف ماكينات الـ"ATM" ورق أبيض بدلاً من النقود.

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ونفي المركز ما انتشر حول إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه كما نفي ما اثير حول اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات ونفي المركز ايضا ما اثير حول تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً كما نفي ما تردد حول إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها.

ونفي المركز ما تردد حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل كما نفي ما انتشر حول بيع الحكومة قصر البارون التاريخي ونفي ايضا ما أثير حول تقاعس الحكومة فى التصدى لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد.

كما نفي المركز ما تداول حول إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر» للمرة الأولي كما نفي ما انتشر حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.