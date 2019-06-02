أخبار مصر | عضو برلمان أونتاريو يواصل دعايته لوطنه مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو برلمان أونتاريو يواصل دعايته لوطنه مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي في مقاطعة أونتاريو بكندا وصاحب مشروع القرار، إنه قام بترتيب زيارة لـ "مايكل تيبولو" وزير السياحة في أونتاريو، للمتحف المصري في مدينة ميسيساجا، وذلك في ضوء فعاليات مشروع قرار اعتبار شهر يوليو شهر الحضارة المصرية في كندا.

وأضاف سبعاوي، خلال مقطع مصور (فيديو)، أن الوزير الكندي "مايكل تيبولو" أعرب عن انبهاره بالآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة أثناء زيارته للمتحف، كما أكد تيبولو على دعمه للقرار المقرر مناقشته في جلسة القراءة الثانية له يوم 6 يونيو المقبل في برلمان أونتاريو، الأمر الذي يعكس الوعي المتزايد عند جميع أعضاء البرلمان بأهمية هذا القرار للجالية المصرية في كندا.

وطالب المصريين حول العالم بالتفاعل والمشاركة والمساندة من أجل تمرير مثل هذا القرار، الذي سيكون بمجرد صدوره علامة فارقة لمصر وأبنائها على مستوى العالم.