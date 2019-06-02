أخبار مصر | تعرف على حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مشيراً إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص https://www.cbe.org.eg.