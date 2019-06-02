أخبار مصر | ننشر أسماء حفظة القرآن الكريم المكرمين من الرئيس في احتفالية ليلة القدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء حفظة القرآن الكريم المكرمين من الرئيس في احتفالية ليلة القدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في احتفال مصر بليلة القدر، حفظة كتاب الله من مصر والعالم الإسلامي بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ولفيف من الوزراء وقيادات الدولة وسفراء العالم الإسلامي.

وأسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم عن فوز مصر بالمركز الأول في حفظ القرآن كاملا.



والفائزين في الفرع الأول "الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده" هم رأفت عبد الستار سيد أحمد من مصر 180000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، وعمر عبد الكريم خليل الزغبي من الأردن جائزها قدرها 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، وعبد الباسط حلو صوصول من دولة تشاد قدرها 90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير.



الفرع الثاني في المسابقة " الحفظ والصوت الحسن والتجويد"، وهم عبد الرحيم محمد علي ابراهيم حامد 150000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، وعبد العزيز شعبان عبد العزيز من مصر 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، عبد العليم عبد الرحيم محمد من كينيا 90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، محمد مصطفى نيانج من السنغال80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير.



الفرع الثالث: الناشئة سارة محمد محمد زكريا من مصر 120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، أحمد جمال السيد حشيش 80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير، وعبد الله تشحكيف رستم من روسيا الاتحادية جائزة قدرها 70000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير