رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

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الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد 28 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 23 37 شبين الكوم 23 37 طنطا 22 36 دمنهور 22 33 الإسكندرية 23 30 بلطيم 23 30 مطروح 19 27 السلوم 19 27 سيوة 23 36 بورسعيد 23 28 دمياط 23 28 الزقازيق 22 37 الإسماعيلية 21 36 السويس 20 36 العريش 21 31 رفح 21 31 رأس سدر