انت الان تتابع السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات الإضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار - صورة أرشيفية
تفقد مساء السبت، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 28 مايو الماضي إلى يوم 10 يونيو الجاري بواقع 10 قطارات يوميا فى الاتجاهين منها 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة بالإضافة إلى 490 عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى بإجمالى نحو 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر واتخاذ السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج
وأكد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر واتخاذ السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار.
كما وجه رئيس الهيئة بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وكذلك زيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر.
كما راعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء على أجور السفر دون تحريك وذلك على جميع القطارات الإضافية والعربات بذات أسعار القطارات المقررة.
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