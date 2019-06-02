شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك والبورصة إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر البنك المركزي والبورصة المصرية، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو الحالي، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف البنك المركزي والبورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، أنه يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٩ يونيو الجاري.

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