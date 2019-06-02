شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: وزير التموين يعتمد نتائج طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة بـ11 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتمد نتائج المعاينات المبدئية لكل طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة في 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية وشمل الاعتماد محافظات ( كفرالشيخ، بنى سويف، الأقصر، البحر الأحمر، اسوان، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسي مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء).

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وبلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلب تمت معاينتهم بتلك المحافظات وتم قبول 93 طلب وقد استوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلب لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافي لتلك المحافظات.

وأضاف المحافظ أن المصيلحي اكد على أنه سيتم ارسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فوراً للشركات المنفذة للمشروع (شركتي الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية) ولمديريات التموين بالمحافظات وذلك لاستكمال باقي إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقاً لقواعد وإجراءات سير المشروع.

وشدد المصيلحي على أنه جار انهاء المعاينات المبدئية في باقي محافظات الجمهورية والتي سيتم اعتمادها ايضاً عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من وزارة التموين على اعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي اولاً بأول.