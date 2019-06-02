شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظه الأقصر، برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات، وجميع أماكن تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وذلك لإستقبال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث تم عقد اجتماع طارئ مع جميع مديري المستشفيات، والإدارات المسؤوله بصحة الأقصر لبحث الإستعدادات للعيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بدءً من يوم السبت الموافق 1/6/2019، وحتى يوم الجمعة الموافق 8/6/2019، سيتم تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات، وزيادة الأطقم الطبية في النوبتجيات في الأقسام الحرجة، كالإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات، بالإضافة إلى تواجد فريقين للإنتشار السريع تحسباً لأي طارئ.

وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة، مع الإطمئنان على توافر المخزون الإستراتيجي لكل منهم، وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا إلى جانب تواجد غرفة الأزمات بديوان المديرية، لمراقبة الأوضاع على مدار الساعة، والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارة والمحافظة، مع تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية، والفنادق السياحية، والمرافق العامة، والممشى السياحي، من جانب الطب الوقائي.