شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يكشف حقيقة صرف ماكينات الـ«ATM» ورق أبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي «ATM» الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية.

Advertisements

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ««ATM ورق أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأى عُملة غير رسمية، وفي حالة اكتشاف الماكينة أي ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكد البنك المركزي أن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بجميع البنوك المصرية تعمل من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أي أخطاء من هذا النوع، مُشيراً إلى أنه يتم تحديث هذه البرامج بشكل دوري بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.