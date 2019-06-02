شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة المتجددة».. تخصص مستحدث بالتعليم الفنى الصناعي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استحداث تخصص بعنوان «الطاقة المتجددة»، في مدارس التعليم الفني الصناعي بالمحافظة، للعام الدراسي القادم 2019/2020، وذلك في إطار الحرص على تنمية وتطوير المنظومة التعليمية على أرض الوادي الجديد.

وأكد الزملوط، أن الهدف من استحداث التخصص هو ربط التعليم الفني بسوق العمل، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المؤهلين، المساهمة في إقامة المشروعات الإستثمارية العملاقة الجارية على أرض المحافظة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية التي تشجعها المحافظة وتتوسع فيها، لإمتلاكها أكبر نسبة سطوع شمسي طوال العام.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بأن المديرية قامت بتجهيز ورَش ومعامل، حسب المواصفات الفنية المحددة، وذلك بمدرستي الخارجة الصناعية بنين، وموط الصناعية بنين، وذلك بإشراف من الإدارة المركزية للتعليم الفني، بالإضافة إلى أنه سوف يتم عمل برنامج تدريبي من خلال الإدارة العامة للتعليم الصناعي بالوزارة، لمعلمي تخصص التركيبات والمعدات الكهربائية، حيث أنه التخصص الأقرب للتخصص الجديد.