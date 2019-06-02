شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال البرقية التي بعثها وزير الداخلية لرئيس الجمهورية وجاء نصها:

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«في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والأمنيات وتهفو القلوب إلى تقديم صادق التهاني وخالص التحيات، وبمشاعر ملأها التوقير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة، راجين المولى أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التى تُعلى فى النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء، نُعاهد سيادتكم على المزيد من الولاء والوفاء، لتبقى مصر سيادة الرئيس بحكمة قيادتكم، كما أعلنتم للدنيا بأسرها شامخة بأبنائها، قوية بمبادئها، غنية بكنوزها وتاريخها.

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرةً ونافذة.

وكل عام وسيادتكم بخير».